Він розташувався на 203 місці, його статки оцінюються в 35 – 37 мільйонів євро.

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Також у рейтинг увійшли ще дві зірки румунського футболу – Георге Хаджі (255 місце, 27-31 мільйон євро) та Крістіан Ківу (291 місце, 22-24 мільйони євро).

Що відомо про Луческу в Динамо

Луческу очолив Динамо у липні 2020 року. З того часу румунський тренер виграв із командою Кубок України та Суперкубок країни, а також один раз виграв чемпіонат України.

До цього румун керував донецьким Шахтарем із 2004-го до 2016 року. Під його керівництвом донецький клуб зіграв 561 поєдинок.

Раніше 76-річний Луческу також тренував Динамо Бухарест, Пізу, Брешію, Реджану, Інтер, Рапід Бухарест, Галатасарай, Бешикташ та Зеніт.

Цього сезону УПЛ Динамо посідає друге місце в турнірній таблиці, набравши 45 очок.