"Такое случается с молодыми игроками": тренер Челси нашел оправдание провала Мудрика

Вингер Челси Михаил Мудрик впервые сыграл в основном составе своей новой команды, да еще и на домашней арене "Стэмфорд Бридж". Однако, дерби против Фулхэма украинец не может занести себе в актив.

В матче 22-го тура чемпионата Англии команда Грэма Поттера сыграла в нулевую ничью с Фулхэмом (0:0). Украинский вингер Михаил Мудрик сыграл 45 минут поединка и был заменен в перерыве на Нони Мадуэке.

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За весь матч самый дорогой украинец ни разу не угрожал воротам "дачников", а также несколько раз терял мяч. Михаил не сумел продемонстрировать свои лучшие качества, проведя достаточно бледный матч.

Провальному матчу Мудрика есть объяснение

Впрочем, главный тренер "синих" Грэм Поттер нашел объяснение провальной игре украинского футболиста. По словам 47-летнего специалиста, Мудрик перенес сильную простуду, что сказалось на его физических кондициях.

Такое случается с молодыми игроками. У него была сильная простуда на этой неделе, он чувствовал тяжесть в ногах. Мы не хотели им рисковать. У нас были замены, Мадуэке хорошо вошел в игру,

– рассказал Поттер.

Напомним, что поединок против Фулхэма стал вторым для Мудрика в форме Челси. Пока что "синие" никак не могут найти свою игру и начать подниматься по ступеням турнирной таблицы АПЛ.

Сейчас команда Поттера занимает девятую строчку, имея в своем активе 30 очков. От зоны Лиги чемпионов Челси удаляет 9 баллов.

Свой следующий матч "пенсионеры" проведут 11 февраля. В этот день команда Мудрика сыграет на выезде против Вест Хэма.