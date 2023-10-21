Мудрик или Зинченко: тренер Челси назвал, кто из украинцев сильнее

В субботу, 21 октября, состоится лондонское дерби, в котором Челси примет Арсенал. В обеих командах играют топ-игроки сборной Украины.

После матча сборной Украины с Мальтой защитник "канониров" Александр Зинченко пригрозил Михаилу Мудрику, пообещав ему "оторвать яйца", если вингер забьет в ворота Арсенала. Однако главного тренера "синих" Маурисио Почеттино не пугают угрозы Зинченко.

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Почеттино развеселили угрозы Зинченко

Аргентинский специалист не верит, что Зинченко сможет реализовать свой замысел. Более того, Почеттино рассчитывает, что Мудрик сможет повторить на "Стэмфорд Бридж" свой шедевральный гол, который забил Мальте.

Не может быть такого, Мудрик сильнее Зинченко,

– заявил Почеттино с кривой улыбкой на устах.

Затем тренер Челси рассыпался в комплиментах в адрес украинца.

Мы начинаем видеть, насколько этот парень мил. Он отзывчив, умен. И очень важно давать ему уверенность в жизни и доверять. Когда людям доверяют, они могут быть открытыми и начать проявлять свой талант в футболе.

– рассказал Почеттино.

Напомним, что именно при Почеттино Мудрик сумел отличиться первым забитым голом в АПЛ. В прошлом сезоне украинский вингер отдал только 2 ассиста.

. Матч 9-го тура АПЛ Челси - Арсенал состоится в субботу, 21 октября. Игра на "Стэмфорд Бридж" начнется в 19:30.