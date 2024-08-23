В этом весь Мудрик, – Мареска объяснил, чего не хватает украинцу, чтобы выйти на новый уровень

В четверг, 22 августа, состоялись матчи плей-офф квалификации Лиги конференций. В одном из них лондонский Челси дома принимал швейцарский Серветт.

Хозяева одержали комфортную победу со счетом 2:0. Впервые за пять месяцев полный поединок за "синих" провел Михаил Мудрик.

Читайте также Мудрик впервые сыграл за Челси в этом сезоне: партнер украинца отметился сумасшедшим фейлом

Как тренер Челси оценил выступление Мудрика

Украинец был достаточно активным на поле и получил хорошие оценки от статистических порталов. Однако левый вингер не смог отличиться результативными действиями и несколько раз ошибался в простых ситуациях.

После финального свистка главный тренер Челси Энцо Мареска оценил игру украинского футболиста. Он назвал элемент игры, в котором "десятке" его команды надо прогрессировать:

"Миша... в этом весь Мудрик и не только сегодня. С момента своего прихода в клуб у него были как хорошие, так и плохие моменты. Если он станет более стабильным, то сделает большой шаг вперед. Мы будем пытаться помочь ему измениться.

Он должен понимать, что когда мы доставляем ему мяч на финальную треть, он должен принимать правильное решение. Много ошибок Миши именно из-за неправильно принятых решений, а не отсутствия качества. Надеюсь, мы сможем ему помочь и он улучшит этот аспект".

Все действия Мудрика в матче с Серветтом: смотрите видео

Отметим, что следующий матч Челси проведет 25 августа. В 16:00 "синие" на выезде будут встречаться с Вулверхэмптоном.