Господарі здобули комфортну перемогу з рахунком 2:0. Вперше за п'ять місяців повний поєдинок за "синіх" провів Михайло Мудрик.

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Як тренер Челсі оцінив виступ Мудрика

Українець був досить активним на полі та отримав хороші оцінки від статистичних порталів. Проте лівий вінгер не зміг відзначитися результативними діями та декілька разів помилявся у простих ситуаціях.

Після фінального свистка головний тренер Челсі Енцо Мареска оцінив гру українського футболіста. Він назвав елемент гри, в якому "десятці" його команди треба прогресувати:

"Міша… у цьому весь Мудрик і не тільки сьогодні. З моменту свого приходу в клуб у нього були як хороші, так і погані моменти. Якщо він стане стабільнішим, то зробить великий крок вперед. Ми будемо намагатись допомогти йому змінитись.

Він повинен розуміти, що коли ми доставляємо йому м‘яч на фінальну третину, він повинен приймати правильне рішення. Багато помилок Міші саме через неправильно прийняті рішення, а не відсутність якості. Сподіваюсь, ми зможемо йому допомогти й він покращить цей аспект".

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Зазначимо, що наступний матч Челсі проведе 25 серпня. О 16:00 "сині" на виїзді зустрічатимуться з Вулвергемптоном.