Реабилитировался за ошибку: тренер Бенфики прокомментировал игру Трубина, в которой тот отразил пенальти

В воскресенье, 24 сентября, состоялся матч шестого тура чемпионата Португалии между Портимоненсе и Бенфикой. Одним из главных героев матча стал вратарь сборной Украины.

Анатолий Трубин при счете 1:2 в пользу своей команды смог отбить пенальти. После этого его команда забила еще один гол и одержала пятую победу подряд в чемпионате.

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Важная похвала от тренера

Это был третий матч подряд для Трубина в новой команде. Он дебютировал в поединка против Визелы (2:1) в чемпионате, после чего провел неубедительный матч с Зальцбургом (0:2) в Лиге чемпионов, где "привез" пенальти в свои ворота.

В поединке с Портимоненсе в ворота Трубина в четвертый раз за три матча был назначен пенальти. Украинец впервые смог отразить 11-метровый удар в составе "орлов" (2 пропущенных, 1 соперник не попал в ворота). Таким образом, Анатолий помог команде одержать победу со счетом 3:1.

Смотрите видео с отражением пенальти от Трубина

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Бенфики Рогер Шмидт прокомментировал игру украинца и заявил, что сумел реабилитироваться за ошибку в предыдущем матче.

Я очень рад за него, ведь он новичок в Бенфике. Он ошибся в среду, потому ему было нелегко. Сегодня он сыграл очень четко и совершил великолепный сейв. Было очень важно отразить этот пенальти. Если бы этого не произошло, счет в матче стал бы равным, и нам пришлось бы снова бороться за преимущество. После сейва Трубина Давид Нерес забил решающий гол, и все было кончено,

– сказал Шмидт.

Бенфика после стартовых шести матчей набрала 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Следующий матч "орлы" сыграют 29 сентября против принципиального соперника Порту, лидирующего с 16 зачетными пунктами.