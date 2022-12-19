Марадона радуется на небесах: тренер Аргентины посвятил победу легенде футбола

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони осуществил мечту легендарного футболиста "Альбиселесте" Диего Марадоны. Латиноамериканцы снова стали чемпионами мира.

Команда Лионеля Скалони обыграла Францию со счетом 4:2 по пенальти после невероятной голевой перестрелки в основное и дополнительное время. Спустя 36 лет Кубок мира снова едет в Аргентину.

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Главный тренер "Альбиселесте" Лионель Скалони вспомнил о легендарной "десятке" аргентинцев на послематчевом интервью.

Думаю, что он до сих пор здесь с нами. Надеюсь, Марадона получил удовольствие, наблюдая за матчем на небесах. Я хотел бы, чтобы он был здесь, чтобы насладиться этим моментом,

– заявил Скалоне.

Диего Марадона играл за свою сборную с 1977 по 1994 год. В составе Аргентины он был чемпионом мира 1986, а на ЧМ-1990 серебряным призером.

С 2008 по 2010 год легендарный форвард возглавлял сборную Аргентины. Однако мечту привезти золотые награды не смог воплотить. Команда под его руководство сумела добраться только до четвертьфинала ЧМ-2010.

Легендарный футболист умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет после остановки сердца. За его смертью было три дня национального траура, что свидетельствует о том, насколько значимой фигурой он был в Аргентине.