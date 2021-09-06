Свитолина в 1/4 US Open, первая победа украинцев в Лиге чемпионов: топ-новости спорта 5 сентября

Элина Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал US Open, а украинский клуб одержал историческую победу в Лиге чемпионов. Обзор главных новостей спорта за 5 сентября в дайджесте Спорт 24.

Свитолина в 1/4 финала US Open

Элина Свитолина уверенно преодолела стадию 1/8 финала на Открытом чемпионате США. Элина одолела титулованную румынку Симону Халеп – 2:0 (6:3, 6:3).

Стоит знать Костюк и Ястремская вслед за Свитолиной пробились в 1/8 финала US Open

Украинская теннисистка уверенно начала матч, выиграв гейм на своей подаче. Уже в третьем гейме Элине удалось сделать брейк, однако сразу потеряла свою подачу.

Свитолина вела в счете 4:3 и сумела оформить еще один брейк в 8 гейме. Этого хватило, чтобы записать первую партию в свой актив! Элине понадобилось всего 35 минут, чтобы выиграть сет.

Свитолина удачно начала и вторую партию. Украинка взяла брейк в третьем гейме, но Халеп сразу отыгралась.

После того, как счет стал 3:3 во втором сете, Свитолина отдала много сил, чтобы сделать еще один брейк. Украинка с третьего брейк-пойнта взяла подачу Халеп!

В дальнейшем Элина защитила свою подачу и выиграла матч на приеме.

Первая победа украинского клуба в Лиге чемпионов

Хоккейный клуб Донбасс наконец одержал победу на групповом этапе Лиги чемпионов. Украинцы 5 сентября переиграли французскую команду Руан.

Донбассу удалось одержать победу во втором домашнем матче в Лиге чемпионов.

"Руанские Драконы" сумели выйти вперед в первом периоде. Команда Павла Микульчика пропустила после эффектного розыгрыша в меньшинстве французов и финального броска в исполнении Энтони Гуттига.

Сравнять счет хозяевам удалось на старте второго периода.

В последний 20-минутке Андрей Бирюков конвертировал большинство Донбасса в преимущество на табло.

Хоккеист стал лучшим игроком матча, ведь набрал 2 очка по системе гол + пас.

Важная победа Украины на Евро

Заметим, что Донбасс стал первым украинским клубом, который выиграл матч в хоккейной Лиге чемпионов!

Мужская сборная Украины по волейболу провела третий матч группового этапа на чемпионате Европы. Подопечные Угис Крастинша в непростом поединке сломили сопротивление Португалии – 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15).

Украинские волейболисты после достаточно ровного начала поединка начали наращивать преимущество. Это привело к разгрому португальцев в первом сете со счетом 18:25 и тяжелой победе во втором.

После того, как украинцы повели 2:0, Португалия не сложила оружие и сумела выровнять ситуацию по партиям. В решающем сете украинцы проявили хладнокровие и дожали неуступчивых португальцев.