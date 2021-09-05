Очередная ничья

Сборная Украины по футболу остается без побед в отборе на чемпионат мира. После пяти матчей у нас пять ничьих. Четыре из которых закончились со счетом 1:1.

Именно вничью 1:1 сыграла сборная Украины и в домашнем поединке против Франции. Открыть счет удалось в конце первого тайма благодаря невероятному голу Шапаренко. Но во втором тайме Марсьяль таки протолкнул мяч в наши ворота.

Эта ничья, а также победа Финляндии над Казахстаном, опускает Украину на третье место в группе в отборе на Мундиаль.

Болельщики требуют отставки Павелко

После заявления Андрея Шевченко о том, что он был готов и в дальнейшем тренировать сборную, но не получил предложения от УАФ о продлении контракта, болельщики потребовали отставки президента Уаф Андрея Павелко. Под постами УАФ в соцсетях немало критических комментариев на этот счет.

Сначала администраторы страниц удаляли такие комментарии, но впоследствии все-таки перестали это делать.

Четыре медали Паралимпиады

4 сентября сборная Украины завоевала еще четыре медали на Паралимпиаде-2020. Серебряные медали завоевали Игорь Цветов (бег на дистанции 200 метров), Марина Мажула (гребля на байдарке на дистанции 200 метров) и Оксана Ботурчук (бег на дистанции 200 метров). Василий Ковальчук выиграл бронзовую медаль Игр-2020 в пулевой стрельбе.

Теперь их в нашем активе 98 – 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых.