Для сборной Финляндии это был лишь третий матч отбора на мундиаль. В первом матче финны сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной, а во втором – против Украины.

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В третьем матче отбора в субботу, 4 сентября, финны принимали дома сборную Казахстана. Матч выдался довольно ровным, поэтому обе команды создали немало возможностей, чтобы отличиться.

Но забить гол удалось лишь один раз хозяевам поля. Во втором тайме после навеса Уронена Похьянпало головой отправил мяч в ворота.

Смотрите видео гола Похьянпало

Сборная Финляндии победила и с пятью очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице отбора на ЧМ-2022. Финны обошли сборную Украины, потеснив нашу команду на третье место. У украинцев четыре очка после четырех матчей – они все были сыграны вничью.

Украина может вернуть себе второе место в турнирной таблице, если в домашнем матче 4 сентября обыграет сборную Франции. В случае ничьи украинцы останутся на третьем месте, ведь при равном количестве очков с финнами (по пять), будут уступать по дополнительным показателям.