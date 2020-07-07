Василий Ломаченко наконец узнал дату боя с Теофимо Лопесом, а Элина Свитолина может пропустить US Open. Главные новости спорта за 6 июля – читайте в дайджесте Спорт 24.

Дата боя Ломаченко – Лопес

Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом официально подтвержден. Встреча состоится в сентябре 2020 года. Об этом сообщает WBC.

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Боксеры встретятся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

На кону поединка будут стоять титулы WBC, WBA, WBO, которыми владеет Ломаченко, и пояс IBF, который принадлежит Лопесу.

Точную дату поединка боя между Ломаченко и Лопесом, который должен был состояться 30 мая, WBC еще не сообщают. Также точно не известно, где пройдет встреча.

Для обоих боксеров, которые сотрудничают с промоутерской компанией Top Rank, это первый бой в 2020 году.

Свитолина может пропустить US Open

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина может пропустить Открытый чемпионат США (US Open). Пятая ракетка мира призналась, что еще не приняла решение об участии в US Open из-за коронавируса.

Украинская теннисистка переживает из-за количества больных коронавирусом в США.

По состоянию на 6 июля в США COVID-19 обнаружили у 2 888 729 человек. По этому показателю США лидеры в мире.

Сейчас я продолжаю следить за ситуацией в США и какими могут быть риски. Когда ты видишь данные о количестве инфицированных в США, то становится немного страшно,

– заявила украинка.

Несмотря на стабилизацию ситуации в Нью-Йорке, Свитолина считает, что положение других штатов ослабляет всю страну.

"И все равно существует еще много неопределенности: об очках в рейтинге, об условиях пребывания, о тестах. Сложно это все себе представить", – сказала украинка.

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Элина ставит под сомнение справедливость проводить турнир, ведь не ву всех есть возможность покинуть свои страны.

"Да, в целом все очень запутанно. В принципе я буду решать в последний момент", – подытожила Свитолина.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что US Open состоится в запланированные сроки – с 31 августа по 13 сентября. Турнир пройдет без зрителей.

Деревянченко проведет чемпионский бой

Украинский боксер средней весовой категории Сергей Деревянченко осенью проведет бой за чемпионский титул. Украинец получит шанс завоевать пояс WBC или WBA.

По информации Boxing Scene, Деревянченко может провести поединок против чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло.

Украинец находится на первой строчке рейтинга WBC. Бой Деревянченко – Чарло может пройти в сентябре или в октябре.

В команде американца называют Сергея фаворитом на бой.

Также Сергей может провести бой против именитого мексиканца Сауля Альвареса.

Поединок может пройти 12 сентября из-за отказа чемпиона мира в суперсреднем весе Билли Джо Сондерса принимать эту дату для поединка с мексиканцем.

Бой Канело – Деревянченко может пройти в суперсреднем дивизионе.

Ранее уже сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое. Впрочем, у Канело опровергли информацию.

В России задержали украинского экс-футболиста

В России задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Обвиняемого арестовали в Москве за якобы шпионаж в пользу Украины.

Его задержали сотрудники ФСБ России.

Сообщается, что сотрудники ФСБ якобы установили причастность Василенко к шпионажу в пользу Украины. Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обвиняемый арестован в Москве.

"Сотрудники ФСБ России с участием российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он находится в одном из столичных СИЗО", – рассказал собеседник агентства.

Другие подробности пока не сообщаются.