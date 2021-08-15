Яремчук забил за Бенфику, Лень сменил клуб в НБА: главные новости спорта 14 августа

Украинский баскетболист Алексей Лень сменил клуб в НБА, а Роман Яремчук забил гол за Бенфику. Обзор главных новостей спорта по 14 августа читайте в дайджесте Спорт 24.

Яремчук забил за Бенфику

Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук отметился двумя результативными действиями в матче 2-го тура чемпионата Португалии против Арока. Украинец помог "орлам" выиграть матч.

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Украинец на 38-й минуте ассистировал Джанлуке Вальдшмидту, который открыл счет в поединке – 1:0. А уже на 44-й минуте Яремчук сам расписался в воротах соперника, удвоив преимущество своей команды.

Это первые результативные действия Яремчука в составе Бенфики в чемпионате Португалии. Яремчук провел второй матч за португальскую команду. Это был его первый выход в старте.

25-летний Яремчук перешел в Бенфику из Гента в летнее трансферное окно. Контракт с португальским клубом подписан до лета 2026 года.

Лень перешел в Сакраменто

Украинский баскетболист Алексей Лень снова сменил команду в НБА. В Сакраменто 14 августа объявили о возвращении Алексея Леня.

28-летний Лень уже играл за Сакраменто в сезоне-2019/2020.

В прошлом сезоне Алексей играл в составе Вашингтона, за который провел 57 матчей, набирая в среднем 7,1 очков за игру. Украинцу в 2021 году впервые в карьере удалось сыграть в плей-офф НБА.

В НБА Лень также выступал за Финикс, Атланту и Торонто.

Ранее инсайдер Шемси Чарания информировал, что контракт рассчитан на два года. По информации The Sacramento Bee, по контракту украинец получит 7,65 миллиона долларов.

Во Львове встретили серебряного призера Олимпиады Старикову

Во Львов вернулась серебряный призер Олимпийских игр-2020 Елена Старикова. Велогонщица получила заключительную медаль общего зачета среди украинских спортсменов.

Елена Старикова во Львовском аэропорту имени Данилы Галицкого встречали родные, коллеги и друзья. Встретить чемпионку пришел и мэр Андрей Садовый вместе с семьей.

Серебряная чемпионка Олимпиады-2020 признается, что не ожидала такого количества людей в аэропорту. Она смущаясь отметила, что еще не привыкла к такому вниманию.

Что до победы, то рассказывает – сначала расстроилась, ведь не показала лучший результат.

Я волновалась каждый день, так как хотела показать свой лучший результат. Но когда у меня в финале не получилось, я сначала расстроилась. Но потом вечером я осознала, что есть медаль и это хорошо,

– рассказала Старикова.