Десна – Днепр-1 2: 1

Голы: Безбородько, 30, Завийский, 86 – Довбик, 78

Удаление: Ди Франко, 59, Пихаленок, 75 (Днепр-1)

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В первом тайме хозяева поля открыли счет в игре благодаря голу Безбородко. Нападающий Десны огорчил днепрян на 30 минуте поединка.

До конца тайма подопечные Александра Рябоконя имели еще несколько неплохих моментов, но днепрянам удалось сохранить счет 1:0.

После перерыва гостей подвели сразу два футболиста Ди Франко и Пихальонок наиграли на удаление.

Несмотря на численное меньшинство Днепр-1 сумел отыграться. Артем Довбик сравнял счет на 78 минуте. Но паритет держался только 8 минут. Завийский вырвал для Десны победу, которая стала 4 подряд в чемпионате.

Благодаря победе Десна возглавила турнирную таблицу УПЛ.

Десна – Днепр-1: видеообзор