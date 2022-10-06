Глава Top Rank рассказал, когда может состояться бой Усик – Фьюри

СМИ не прекращают разговоры о возможном поединке Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Известный промоутер поделился новыми деталями.

Глава Top Rank Боб Арум рассказал, когда может произойти бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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Арум: Бой с Усиком возможен

"Безусловно, бой с Усиком возможен. Я практически ежедневно поддерживаю связь с Эгисом Климасом, менеджером Усика, поскольку он также занимается делами продвигаемых боксеров.

Итак, я всегда слежу за этой ситуацией, и Климас сказал, что он ведет переговоры с потенциальными местами проведения боя. Поединок может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта. Это бы устроило всех нас", – рассказал промоутер.

Что известно о возможной встрече

Недавно Тайсон опубликовал видео по тренировкам , он показал, как Александр Усик будет боксировать против него.

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, подчеркнул, что главной целью его клиента является бой с Александром Усиком . По его словам, этот поединок может пройти уже в начале 2023 года.

Тайсон уже вернулся к тренировкам , недавно он опубликовал кадры по своей подготовке.