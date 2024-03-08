Глава МОК обвинил Путина в привлечении Валиевой в своих политических целях

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался относительно Камилы Валиевой рядом с президентом России на одном мероприятии. Он отметил, что ее использовали в политических целях.

По словам Баха, 17-летнюю спортсменку использовали тем, что она присутствовала рядом с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло на церемонии открытия “Игр Будущего” в Казани 21 февраля.

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Заявление Баха относительно Путина

"Теперь ее еще и использовали в политических целях, поставив рядом с президентом Путиным на церемонии открытия так называемых "Игр Будущего".

Тем самым, демонстрируя неуважение ко всем мировым антидопинговым правилам", – заявил Бах.

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