По словам Баха, 17-летнюю спортсменку использовали тем, что она присутствовала рядом с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло на церемонии открытия “Игр Будущего” в Казани 21 февраля.
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Заявление Баха относительно Путина
"Теперь ее еще и использовали в политических целях, поставив рядом с президентом Путиным на церемонии открытия так называемых "Игр Будущего".
Тем самым, демонстрируя неуважение ко всем мировым антидопинговым правилам", – заявил Бах.
Что известно о допинг-скандале с участием Валиевой
- После положительного допинг-теста российской спортсменки Камилы Валиевой ее результаты были аннулированы. Ее баллы, которые составляли 20 из 74 общих баллов, были отменены. Это привело к потере золотой медали олимпийской сборной России, которая опустилась на третье место.
- В командном соревновании первое место было присуждено сборной США, второе место заняла Япония. Сборной Канады дошло лишь одного балла для получения бронзовой медали.
- Процесс рассмотрения дела в CAS длился с ноября 2022 года, после чего WADA требовала дисквалификации Валиевой на четыре года. Этот вердикт был подтвержден Спортивным арбитражным судом.
- Дисквалификация Валиевой от участия в фигурном катании началась с 25 декабря 2021 года. Помимо запрета на участие в соревнованиях, российской фигуристке были аннулированы все медали, награды и призовые средства за ее участие в турнирах, включая "золото" чемпионата Европы-2022.