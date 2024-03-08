За словами Баха, 17-річну спортсменку використали тим, що вона була присутня поруч із президентом Росії Володимиром Путіним. Це відбулося на церемонії відкриття" Ігор Майбутнього" в Казані 21 лютого.

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Заява Баха щодо Путіна

"Тепер її ще й використали в політичних цілях, поставивши поруч із президентом Путіним на церемонії відкриття так званих "Ігор Майбутнього".

Тим самим, демонструючи неповагу до всіх світових антидопінгових правил", – заявив Бах.

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