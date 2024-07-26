Переехал в Сегунду: украинский грузин Динамо Киев в новой команде

Игрок Динамо Киев не вернулся в команду, а переехал в солнечную Испанию. Полузащитник перешел в команду, играющую в Сегунде, втором по силе дивизионе после Ла Лиги.

Футболист сборной Грузии и воспитанник киевского клуб Гио Цитаишвили перешел в Гранаду. Испанский коллектив подписал игрока на правах аренды на 1 год без права выкупа.

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Отношения Цитаишвили и Динамо Киев

В прошлом сезоне грузинский полузащитник выступал на правах аренды в Динамо Батуми. В первой команде Динамо Киев Гио не играет с 2020 года. За время выступлений за столичный клуб Цитаишвили сыграл 24 матча и отдал две голевые передачи.

С 2021 года Гио был в аренде у таких украинских команд, как Ворскла из Полтавы, одесский Черноморец. Также выступал за польские коллективы – Лех и Висла.

Полузащитник также играл в составе молодежной сборной Украины, но в 2021 году Цитаишвили принял грузинское гражданство и перебрался в состав сборной Грузии.

Контракт с киевлянами у Гио заканчивается летом 2025 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Цитаишвили оценивается в 800 тысяч евро.

На Евро-2024 вместе со сборной Грузии игрок дошел до четвертьфинала турнира. На первом историческом Евро для грузин Гио отыграл 4 матча, но без результативных действий.

В прошлом сезоне Гранада выступила в Ла Лиге, где играют украинские футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков. По итогам турнира команда вылетела в Сегунду. Первый матч в новом сезоне "насриды" сыграют 15 августа против Альбасете.