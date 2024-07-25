В последний момент нападающий не полетел в Мадрид для не полетел в Мадрид для подписания контракта, хотя купил там дом. Появилась информация, что Рома из Серии А работает над трансфером Довбика, но также следить за нападающим начал лондонский Вест Хэм.

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Трансферная сага вокруг Довбика

Атлетико Мадрид готов был заплатить за Артема Довбыка 40 миллионов евро, которая полностью устраивала Жирону. Нападающий также изъявил желание остаться в Ла Лиге.

Оказывается, кроме Ромы, за ситуацией по переходу украинца в Атлетико следит Вест Хэм из АПЛ. По последней информации известно, что "матрасникам" не удалось договориться на счет контракта с агентом 27-летнего форварда.

В ближайшее время "красно-белые" выслушают предложение римского клуба. Каталонцев интересует финансовая составляющая, которую предложит Рома. Также, ранее, Артемом интересовались такие клубы, как Манчестер Сити и Барселона.

В прошлом сезоне Довбык сыграл 39 матчей за Жирону. Нападающий забил 24 гола и отдал 10 голевых передач. Артем получил трофей Пичичи так как стал лучшим бомбардиром Ла Лиги сезона-2023/2024.