Мария – капитан украинской команды в групповых упражнениях. Она самая опытная среди девушек, ведь уже участвовала в прошлых Олимпийских играх.

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"Мы воюем за будущее наших детей"

Украинские гимнастки в пятницу, 9 августа, заняли третье место в квалификации и уверенно прошли в финал группового многоборья.

Пока Мария Высочанская, Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета и Кира Ширикина покоряли парижскую арену "Ла-Шапель", родители капитана украинской команды болели за свою дочь на трибуне.

Я так плакала, вы себе не представляете, потому что папу не должны были отпустить. После выступления я их нашла, увидела – и папа с мамой мне махали. Честно, я даже не ожидала, что может быть такое. Чудеса бывают, они происходят с нами - главное, в них верить,

– рассказала девушка.

Родители Марии Высочанской болели за дочь на Олимпиаде-2024 / Фото Суспільне Спорт

Мария поделилась, что именно отцу она позвонила первому, когда сборная украинских гимнасток завоевала олимпийскую лицензию на чемпионате мира в Валенсии. "Ты верил в меня, мама верила в меня, и я это сделала", – сказала тогда девушка.

Отец украинской гимнастки воюет с начала российско-украинской войны, когда его дочери было еще 13 лет. Он, в частности, защищал Донецкий аэропорт. В 2022 году несмотря на старые ранения мужчина вернулся на фронт.

"У художественных гимнасток спортивная жизнь короткая, поэтому решили, что нечего терять этот шанс. Муж с фронта на попутках добрался до Киева, оттуда – во Львов. А я в это время покупала все билеты в Париж, которые остались. В грозу летели, с молниями, но мы успешно добрались, не опоздали, разобрались в парижском метро! И эти эмоции, которые мы получили... Потому что могло всякое быть: они могли не пройти квалификацию, но мы бы тоже их поддерживали. Это такой момент счастья. Когда твой ребенок осуществляет то, о чем мечтал, у него все получается, у его команды все получается - и они, счастливы, машут тебе рукой... У меня аж мурашки" – рассказала мама гимнастки.

Отец Марии мечтал увидеть дочь на Олимпиаде, а свой отпуск планировал еще в прошлом году.

Но то война, есть обстоятельства, логистика сложная. Зависело еще от командира: отпустит ли, или поймет. Но это не так важно для меня, как для моего ребенка, потому что я ей обещал, что смогу, что приеду. Я смог. Я счастлив. Надеялся, что они хорошо выступят, но чтобы так хорошо! Девушки демонстрируют, что даже когда война, мы можем иметь успехи высшего сорта. Ну, и воюем мы за будущее наших детей, нашего государства. Важен ли спорт сейчас? Конечно. Мы за то и воюем, чтобы наши дети могли получать образование, заниматься спортом и жить полноценной жизнью,

– поделился эмоциями военный.