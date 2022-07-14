Гимнастка Оноприенко посвятила медаль Всемирных игр отцу, защищающему Украину на фронте

Виктория Оноприенко принесла Украине "бронзу" Всемирных игр-2022 в Бирмингеме. Художественная гимнастка рассказала, что посвятила награду не только отцу.

Оноприенко: Очень переживаю за него и за всю нашу Украину

18-летняя украинская гимнастка поднялась на высшую ступень пьедестала по итогам упражнения с лентой. После награждения Виктория Оноприенко посвятила эту "бронзу" Украине и отцу, воюющему против врага на передовой.

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Гимнастка поблагодарила всех за помощь и поддержку. Оноприенко пообещала, что будет делать все, чтобы поднимать сине-желтый флаг выше других.

Я очень благодарна всем тренерам, своим родителям и своей семье, что они меня поддерживают. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы на нашем фронте поднимался наш флаг на самой высокой ступени пьедестала,

– заявила Виктория.

В начале войны отец гимнастки пошел добровольцем и подписал контракт с ВСУ. Виктория призналась, что после награждения не успела позвонить отцу, чтобы похвастаться наградой Всемирных игр-2022.

Пока он не знает о моей медали, но я очень хочу ему позвонить по телефону. Если он возьмет трубку, но он, если может, пару раз в неделю, если у него есть возможность, он мне пишет, как у него дела. Я ему каждый день пишу, какие у меня эмоции и мысли. Пишу ему, как я его люблю и как им горжусь. Сейчас такое сложное время. Я по нему очень скучаю и очень переживаю за него и за всю нашу Украину,

– рассказала Оноприенко.

К сожалению, полномасштабная война унесла жизни брата гимнастки, который был военным. Брат Оноприенко воевал в рядах ВСУ.

За шесть соревновательных дней украинские спортсмены завоевали 26 наград Всемирных игр-2022 (9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых).