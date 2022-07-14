Онопрієнко: Дуже переживаю за нього та за всю нашу Україну

18-річна українська гімнастка підійнялась на найвищу сходинку п'єдесталу за підсумками вправи зі стрічкою. Після нагородження Вікторія Онопрієнко присвятила цю "бронзу" Україні та батьку, який воює проти ворога на передовій.

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Гімнастка подякувала усім за допомогу та підтримку. Онопрієнко пообіцяла, що буде робити усе, щоб підіймати синьо-жовтий прапор вище інших.

Я дуже вдячна всім тренерам, своїм батькам та своїй родині, що вони мене підтримують. Я буду робити все, що в моїх силах, щоб на нашому фронті підіймався наш прапор на найвищій сходинці п’єдесталу,

– заявила Вікторія.

На початку війни батько гімнастки пішов добровольцем та підписав контракт із ЗСУ. Вікторія зізналась, що після нагородження не встигла зателефонувати батьку, щоб похвалитись нагородою Всесвітніх ігор-2022.

Поки що він не знає про мою медаль, але я дуже хочу йому зателефонувати. Якщо він візьме слухавку, але він, коли може, пару разів на тиждень, якщо у нього є можливість, то він мені пише, як у нього справи. Я йому кожного дня пишу, які в мене емоції та думки. Пишу йому, як я його люблю та як ним пишаюсь. Зараз такий складний час. Я за ним дуже сумую і дуже переживаю за нього та за всю нашу Україну,

– розповіла Онопрієнко.

На жаль, повномасштабна війна забрала життя брата гімнастки, який був військовим. Брат Онопрієнко воював у лавах ЗСУ.

До слова. За шість змагальних днів українські спортсмени здобули 26 нагород Всесвітніх ігор-2022 (9 золотих, 7 срібних та 10 бронзових).