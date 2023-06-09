16 мая 2022 года россияне обстреляли базу отдыха в Заливе. В результате ракетного удара серьезно пострадала 7-летняя украинская гимнастка Александра Паскаль и ее мама. У девочки были многочисленные травмы – открытый перелом руки, травма головы, перелом 4 ребер и множественные ранения. К сожалению, врачам не удалось спасти ногу, на которую во время ракетной атаки упала плита.

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Ватанабе: Твой характер – настоящее вдохновение для всех нас

После хирургических вмешательств Александре поставили протез. Четыре месяца реабилитации в Австрии понадобилось девочке, чтобы научиться заново ходить. После чего Паскаль вернулась в Украину и даже приняла участие в соревнованиях по художественной гимнастике, которая и занималась до ужасного эпизода в своей жизни.

Александра показала невероятную силу духа и с протезом торжествовала на турнире.

Видео выступления Александры Паскаль

Свое увлечение Александрой публично изловил президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе. Глава написал письмо 7-летней Александре Паскаль, в котором признался, насколько сильно поражен ее силой духа и несокрушимостью.

Мисс, Александр Паскаль. Дорогая Александра, я узнал, что ты вернулась к тренировкам. Пользуясь накормлю, хочу высказать тебе мои самые теплые слова поддержки на этот счет. Твой характер – настоящее вдохновение для всех нас, и я желаю тебе больших достижений в карьере. Надеюсь на скорую встречу на соревнованиях. С наилучшими пожеланиями Моринари Ватанабе, президент FIG и член МОК,

– говорится в письме президента FIG.

Отметим, что ранее глава Международной федерации гимнастики приезжал с визитом в Украину. 1 апреля Ватанабе лично приехал, чтобы попрощаться с легендой художественной гимнастики Альбиной Дерюгиной, сердце которой перестало биться 29 марта.

Моринари Ватанабе успел съездить в разрушенную оккупантами Бучу и заявил, что будет стоять бок о бок с Украиной в войне против России. Напомним, что FIG оставила в действии санкции против российских и белорусских гимнасток, несмотря на рекомендации МОК вернуть их в международные соревнования.