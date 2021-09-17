Наш соотечественник показал результат 5,80 секунды в квалификации, а затем улучшил его в финале – 5,73 секунды. Это позволило Болдыреву обойти испанца Эрика Ноя Кардона (5,95) и завоевать первое место.

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Интересно отметить, что украинец мог вылететь еще в первом раунде. Он опередил итальянца Джанлуку Дзодду всего на 0,004 с.

После этого на арене в столице России зазвучал гимн Украины в честь победы нашего спортсмена.

Что известно о достижении Даниила Болдырева