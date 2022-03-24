Наследник Ломаченко снова получил "золото"

В Хорватии снова раздался украинский гимн и развевался сине-желтый флаг в честь побед наших спортсменов. На счету украинской команды 10 наград: 2 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых.

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Золото завоевали Юрий Захареев (до 71 килограммов) и Каролина Махно (до 75 килограммов).

Серебряные награды добыли в борьбе Андрей Ефимович (до 48 килограммов), Ивана Сапуна (до 86 килограммов) и Максима Власюка (до 60 килограммов).

Бронзовые медали на счету Эльмира Набиева (до 54 килограммов), Василия Ткачука (более 92 килограммов),

Ольги Шалимовой (до 48 килограммов), Сабина Новосада (до 52 килограммов) и Олеси Крисюк (до 81 килограммов).

К слову. В ноябре 2021 года Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу. В решающем поединке он одолел россиянина. Украинец представляет Белгород-Днестровск, из этого города Василий Ломаченко.