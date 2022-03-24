Спадкоємець Ломаченка знову здобув "золото"

У Хорватії знову пролунав український гімн та замайорів синьо-жовтий прапор на честь перемог наших спортсменів. На рахунку української команди 10 нагород: 2 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

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Золото здобули Юрій Захарєєв (до 71 кілограмів) та Кароліна Махно (до 75 кілограмів).

Срібні нагороди вибороли Андрій Єфимович (до 48 кілограмів), Івана Сапуна (до 86 кілограмів) та Максима Власюка (до 60 кілограмів).

Бронзові медалі на рахунку Ельміра Набієва (до 54 кілограмів), Василя Ткачука (понад 92 кілограмів), Ольги Шалімової (до 48 кілограмів), Сабіна Новосада (до 52 кілограмів) та Олесі Крисюк (до 81 кілограмів).

До слова. У листопаді 2021-го року Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу. У вирішальному поєдинку він здолав росіянина. Українець представляє Білгород-Дністровськ, з цього міста Василь Ломаченко.