Зашквар от испанского клуба: экс-команду игрока сборной Украины может возглавить тренер из России

Из-за вылета из Ла Лиги Гранада уволила Хосе Рамона Сандоваля. На его замену расклеивают экс-наставника московского клуба.

ФК Гранада завершил выступления в Ла Лиге на последнем месте и вылетел из элитного дивизиона. Поэтому команда в очередной раз решила сменить главного тренера.

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Экс-тренер Спартака может возглавить Гранаду

За считанные часы Гранада может объявить о подписании Гильермо Абаскаля с возможностью продлить контракт в случае возвращения в Ла Лигу. Спортивный директор имеет целью превратить пребывание клуба в низшем дивизионе на "год в аду".

Абаскаль имеет прозвище "тренер-вундеркинд". До этого он был тренером московского Спартака, из которого был уволен из-за плохих результатов команды.

. Испанские коллеги Гильермо Абаскаля осудили его решение возглавить Спартак.

Напомним, что за Гранаду ранее выступал бывший игрок сборной Украины Артем Кравец.

Карьера Гильермо Абаскаля: главное