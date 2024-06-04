Зашквар от испанского клуба: экс-команду игрока сборной Украины может возглавить тренер из России
Источник:AS
Из-за вылета из Ла Лиги Гранада уволила Хосе Рамона Сандоваля. На его замену расклеивают экс-наставника московского клуба.
ФК Гранада завершил выступления в Ла Лиге на последнем месте и вылетел из элитного дивизиона. Поэтому команда в очередной раз решила сменить главного тренера.
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Экс-тренер Спартака может возглавить Гранаду
За считанные часы Гранада может объявить о подписании Гильермо Абаскаля с возможностью продлить контракт в случае возвращения в Ла Лигу. Спортивный директор имеет целью превратить пребывание клуба в низшем дивизионе на "год в аду".
Абаскаль имеет прозвище "тренер-вундеркинд". До этого он был тренером московского Спартака, из которого был уволен из-за плохих результатов команды.Отметим. Испанские коллеги Гильермо Абаскаля осудили его решение возглавить Спартак.
Напомним, что за Гранаду ранее выступал бывший игрок сборной Украины Артем Кравец.
Карьера Гильермо Абаскаля: главное
- Свою тренерскую карьеру начал с молодежных команд Севильи.
- Затем был тренером швейцарского клуба Кьяссо, которому помог сохранить прописку в суперлиге страны. Но вскоре у него ухудшились отношения с руководством команды, которое он обвинил в плохом финансировании. После нескольких поражений его уволили.
- После этого до 2018 года работал в Лугано.
- В его тренерском опыте есть также работа в Асколе, Волохе и Базеле.
- В 2022 году стал тренером Спартака.