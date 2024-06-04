ФК Гранада завершив виступи у Ла Лізі на останньому місці і вилетів з елітного дивізіону. Через це команда вкотре вирішила змінити головного тренера.

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Екстренер Спартака може очолити Гранаду

За лічені години Гранада може оголосити про підписання Гільєрмо Абаскаля з можливістю продовжити контракт у разі повернення до Ла Ліги. Спортивний директор має на меті перетворити перебування клубу у нижчому дивізіоні на "рік у пеклі".

Абаскаль має прізвисько "тренер-вундеркінд". До цього він був тренером московського Спартака, з якого був звільнений через погані результати команди.

Відзначимо. Іспанські колеги Гільєрмо Абаскаля засудили його рішення очолити Спартак.

Нагадаємо, що за Гранаду раніше виступав колишній гравець збірної України Артем Кравець.

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