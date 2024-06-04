ФК Гранада завершив виступи у Ла Лізі на останньому місці і вилетів з елітного дивізіону. Через це команда вкотре вирішила змінити головного тренера.
Читайте також Закріпив статус зрадника: ексфутболіст збірної України отримав російський паспорт
Екстренер Спартака може очолити Гранаду
За лічені години Гранада може оголосити про підписання Гільєрмо Абаскаля з можливістю продовжити контракт у разі повернення до Ла Ліги. Спортивний директор має на меті перетворити перебування клубу у нижчому дивізіоні на "рік у пеклі".
Абаскаль має прізвисько "тренер-вундеркінд". До цього він був тренером московського Спартака, з якого був звільнений через погані результати команди.
Нагадаємо, що за Гранаду раніше виступав колишній гравець збірної України Артем Кравець.
Кар'єра Гільєрмо Абаскаля: головне
- Свою тренерську кар'єру розпочав з молодіжних команд Севільї.
- Потім був тренером швейцарського клубу К'яссо, якому допоміг зберегти прописку у суперлізі країни . Але незабаром у нього погіршилися стосунки з керівництвом команди, яке він звинуватив у поганому фінансуванні. Після кількох поразок його звільнили.
- Після цього до 2018 року працював у Лугано.
- У його тренерському досвіді є також робота в Асколі, Волосі і Базелі.
- У 2022 році став тренером Спартака.