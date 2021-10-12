Герой Украины на Евро-2020 может перейти в турецкий топ-клуб

Украинский герой Евро-2020 Артем Довбик попал под прицел селекционеров Фенербахче. Форвард Днепра-1 привлек своей игрой внимание стамбульского гранда.

По данным источника, Довбика в матчах квалификации на ЧМ-2022 лично присмотрел главный тренер "канареек" Витор Перейра, после чего дал задание клубным скаутам внимательнее присмотреться к молодому украинцу.

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В числе желающих подписать 24-летнего украинского нападающего также фигурируют гранды украинского футбола – Динамо и Шахтер.

Коротко об успехах Довбика

Международное признание к Артему пришло после памятного гола в ворота сборной Швеции (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020, где сборная Украины впервые в своей истории добралась до четвертьфинала.

В сезоне 2021/22 на счету Довбика 10 матчей за Днепр-1, в которых он провел пять забитых мячей и оформил два асисты.

Соглашение игрока и Днепра-1 рассчитано до 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.

Фенербахче после восьми стартовых туров турецкой Суперлиги идет на первой строчке, опережая ближайшего преследователя Трабзонспор на один балл. В составе "канареек" выступает чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Месут Озил.