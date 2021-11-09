Герой сборной Дании на Евро-2020 заболел неизлечимой болезнью: он пропустит ближайшие матчи

Один из лидеров сборной Дании Каспер Дольберг не сможет помочь команде в отборочных матчах чемпионата мира-2022. У него обнаружили неизлечимую болезнь.

Снова проблемы у сборной Дании

О проблемах со здоровьем сообщил сам 24-летний футболист на своей странице в инстаграме. У Каспера Дольберга был диагностирован сахарный диабет первого типа.

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Нападающий Ниццы не сможет помочь сборной Дании в ближайших поединках отбора чемпионата мира-2022. Каспер пропустит матчи, чтобы пройти курс лечения. Дольберг рад, что, наконец, во время медицинского обследования обнаружили причину его ухудшения состояния здоровья.

Эта новость стала неожиданностью, но я искренне рад, что наконец-то обнаружил причину недомогания последних пару недель. Счастлив, потому что врачи сказали мне, что правильное лечение никак не повлияет на мою футбольную карьеру,

– сказал футболист.

Что такое диабет первого типа? Это неизлечимое заболевание, при котором собственный иммунитет уничтожает клетки поджелудочной железы, ответственные за производство инсулина. Инсулин не поступает в кровь и не переносит в клетки глюкозу, остающуюся в крови. Больным диабетом нужно на регулярной основе вводить инсулин в свой организм с помощью инъекций.

Сборная Дании еще за два тура до завершения квалификационного раунда вышла на чемпионат мира-2022. В ее активе 24 очка. Ближайший конкурент Шотландия отстает от лидера группы F на 7 пунктов. Даже две победы в двух предстоящих поединках не позволят команде догнать Данию.

В предстоящем матче отбора Дания примет Фарерские острова (12 ноября), а уже 15 ноября сыграет на выезде против Шотландии.

Почему Дольберга называют героем сборной на Евро-2020?

Форвард стал настоящим героем сборной в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Дольберг оформил дубль в ворота Уэльса и вывел команду в четвертьфинал.

Уже на стадии 1/4 турнира Каспер забил победный гол сборной и помог ей неожиданно для всех выйти в полуфинал. К сожалению, этот матч стал последним для Дании на Евро-2022. Англия обыграла соперника (2:1).

В сезоне-2021/2022 Дольберг отыграл за Ниццу 8 матчей во французской Лиге 1, в которых забил 3 гола.