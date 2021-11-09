Знову проблеми у збірної Данії

Про проблеми зі здоров'я повідомив сам 24-річний футболіст на своїй сторінці в інстаграмі. У Каспера Дольберга діагностували цукровий діабет першого типу.

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Нападник Ніцци не зможе допомогти збірній Данії у найближчих поєдинках відбору чемпіонату світу-2022. Каспер пропустить матчі, щоб пройти курс лікування. Дольберг радий, що нарешті під час медичного обстеження виявили причину його погіршення стану здоров'я.

Ця новина стала несподіванкою, але я щиро радий, що нарешті виявив причину нездужання останніх пару тижнів. Щасливий, тому що лікарі сказали мені, що правильне лікування ніяк не вплине на мою футбольну кар'єру,

– сказав футболіст.

Що таке діабет першого типу? Це невиліковне захворювання, у якому власний імунітет знищує клітини підшлункової залози, відповідальні за виробництво інсуліну. Інсулін не надходить у кров і не переносить у клітини глюкозу, що залишається у крові. Хворим на діабет потрібно на регулярній основі вводити інсулін у свій організм за допомогою ін'єкцій.

Збірна Данії ще за два тури до завершення кваліфікаційного раунду вийшла на чемпіонат світу-2022. У її активі 24 очки. Найближчий конкурент Шотландія відстає від лідера групи F вже на 7 пунктів. Навіть дві перемоги у двох майбутніх поєдинках не дозволять команді наздогнати Данію.

У найближчому матчі відбору Данія прийме Фарерські острови (12 листопада), а вже 15 листопада зіграє на виїзді проти Шотландії.

У сезоні-2021/2022 Дольберг відіграв за Ніццу 8 матчів у французькій Лізі 1, у яких забив 3 голи.

Чому Дольберга називають героєм збірної на Євро-2020?