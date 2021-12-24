"Герой" настоящего: в России боец ММА избил женщину из-за громкой музыки

Российский боец ММА Ильяс Муцаев проиграл дебютный поединок в профессиональных боях, но победил женщину, которая попросила парня сделать музыку в машине тише в два часа ночи.

Боец смешанных единоборств в полулегком весе Ильяс Муцаев в ночь с 23-го на 24 декабря избил женщину за просьбу сделать музыку потише.

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Елена Ступникова попросила 18-летнего Ильяса приглушить звук в машине, стоявшей в ее дворе посреди ночи.

"Вот так сделаешь в своем дворе вежливое замечание приглушить необычайно громкую музыку в два часа ночи какой-нибудь юной звезде и проведешь ночь в полиции в написании заявления о нанесении телесных повреждений", – написала Ступникова в соцсетях.

Муцаев – профессиональный боец

В ноябре 2021-го Муцаев дебютировал в ММА поединком против Магомеда Дадаева и проиграл единогласным решением судей.