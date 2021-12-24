Боєць змішаних єдиноборств у напівлегкій вазі Ільяс Муцаєв у ніч з 23-го на 24 грудня побив жінку за прохання зробити музику тихіше.

Дивіться також Такого я за всю кар'єру не бачив, – лікар Шахтаря розповів деталі моторошної травми Траоре

Олена Ступнікова попросила 18-річного Ілляса приглушити звук у машині, що стояла у її дворі посеред ночі.

"От так зробиш у своєму дворі ввічливе зауваження приглушити надзвичайно гучну музику о другій годині ночі якійсь юній зірці і проведеш ніч у поліції в написанні заяви про завдання тілесних ушкоджень", – написала Ступнікова в соцмережах.

Муцаєв – професійний боєць

У листопаді 2021-го Муцаєв дебютував у ММА поєдинком проти Магомеда Дадаєва та програв одностайним рішенням суддів.