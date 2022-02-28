Хто і що говорив? Читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми Шевченко з прапором України вийшов на мітинг у Лондоні, щоб підтримати рідну країну

Тренер чоловічої збірної України Олександр Сулипа розмістив на своїй сторінці у фейсбук фото, де він з рушницею на блок-посту.

Світлину наставник підписав коротким, але сильним текстом:

Захищаю свою землю від ворогів та "миротворців". Правда переможе!

"Підтримка з усього світу"

Харківський гросмейстер Павло Ельянов написав у своєму фейсбуці, що йдуть бої за його рідне місто і виклав фото.

Я отримав сотні повідомлень підтримки з усього світу, і дуже вдячний… Я в безпечному місці, але моя сім’я в Харкові, – турбується Павло.

Також Ельянов вказав реквізити для підтримки української армії.

"Росіяни, дійте!"

Зірка українських шахів – львів’янка Анна Музичук, аби її почули й краще зрозуміли росіяни і білоруси, вперше написала пост російською:

У моїх соцмережах немає постів російською мовою, але зараз я хочу звернутися до моїх російських колег-шахістів. Всесвітньо відомі гросмейстери Непомнящий, Дубов, Андрєйкін, Вітюгов, Свідлер, Мотильов та інші вже публічно висловилися проти рішень президента РФ та війни Росії проти України… На жаль, є й зворотний бік медалі – гросмейстер Карякін та коментатор Шипов активно поширюють неправдиву інформацію, розповідають про "миротворчі дії" РФ та "захист своїх громадян.

Хто такий Карякін? Колишній український шахіст, а нині російський пропагандист.

Народився у Сімферополі. Став наймолодшим гросмейстером в історії шахів і олімпійським чемпіоном у складі збірної України. В 2009 році погнався за "довгим рублем", став громадянином Росії та великим поборником "руського міра". В 2014-му закликав Путіна "рятувати кримчан" і підтримав анексію Криму. Зараз, коли Росія напала на Україну, розхвалив дії Путіна й опублікував відкритий лист, в якому побажав "якнайшвидшого виконання завдання російською армією".

"Росіяни, дійте! – продовжила Анна Музичук. – Поки ви вірите хибній інформації чи мовчите, гинуть люди!

Звертаюся також до білоруських шахістів. Існує велика ймовірність того, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь ухвалить рішення про участь білоруської армії у війні проти України.

Якщо таке рішення буде ухвалено, це буде черговою трагедією світового масштабу. Ніколи в історії білоруси не воювали із українцями. Білоруські військові можуть не розуміти, куди їх відправляють. Велике прохання донести цю інформацію білоруським громадянам".

"Ваші діди зневажали б ваше боягузтво!"

Харківський гросмейстер Євгенія Долуханова також емоційно звернулася до росіян:

Сьогодні у моєму рідному Харкові йшли вуличні бої. Ваша техніка стріляє по мирних будинках, горять школи та заводи, житлові будинки... Гинуть діти. Літні люди четверту добу ночують, сидячи в метро, – каже шахістка. – Мені написали багато росіян слова підтримки, але я більше не можу цього чути. Я питаю – чому ви мовчите? Де масові протести? Чому дозволяєте вашому фюреру вбивати наших дітей? І я чую у відповідь: "Ми проти, але ми боїмося... Ми не можемо нічого зробити – ми заручники силовиків... Ти не розумієш, нас відразу пов'яжуть"...

Долуханова додала у зверненні: "Ваші діди, чиїми подвигами ви так пишалися, зневажали б ваше боягузтво. Наші діди воювали з фашизмом – і в них народилися ми, а як у ваших дідів ви примудрилися народитися? Одного разу наші онуки скажуть: "Наші діди перемогли фашизм"... Ваші онуки опустять очі..."

"Українці ніколи цього не вибачать!"

Титулована шахістка й депутатка Одеської міськради Наталія Жукова після початку війни написала кілька постів, але найяскравіший присвятила листу горезвісного Карякіна до Путіна.

Що ти написав? Що ти підтримуєш? Вбивство людей, які мирно живуть на своїй землі?! Вторгнення військової техніки в наші будинки та села?! Авіаудари?! Може ще ядерну ракету на нас кинути? – питає Жукова "рашиста" Карякіна.

І продовжує:

"А чого ні? Четвертий день війни, і навіть ваші військові вже зрозуміли, що вони прорахувалися. Наш народ не подолати! Ми були різні, але перед загрозою "мавпи з гранатою" ми об'єдналися, як ніколи!

У нас найкращий у світі Президент зі сталевими яйцями! Найхоробріша армія, бійці, якої посилають "на х@й" російський корабель, знаючи, що можуть померти!

Українці ніколи тобі цього не вибачать! Та й шахісти і організатори всього світу, сподіваюся, дадуть оцінку твоїй "позиції", і ми не побачимо тебе більше на шахових турнірах! НІКОЛИ!"

Заклик до міжнародної федерації

Київський гросмейстер Андрій Баришполець оприлюднив лист до Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ):

"У зв'язку з нападом Росії на Україну із запуском ракет по Києву, Харкову, Одесі та іншим мирним містам, як член ФІДЕ я вимагаю негайної реакції від ФІДЕ.

Зокрема, закликаю ФІДЕ:

офіційно засудити російську агресію та закликати керівництво Росії до негайного припинення атаки;

негайно відправити у відставку президента ФІДЕ Аркадія Дворковича;

заборонити всім російським шахістам брати участь у турнірах та заборонити проводити будь-які турніри в Росії".

Рішення ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація, очолювана росіянином Дворковичем, на своєму ганебному засіданні залишила представника країни-окупанта на посту президента і скромно "засудила військову акцію Росії в Україні". Єдиний позитив від шахових чиновників – ФІДЕ припиняє всі змагання в Росії і Білорусі й забороняє використання прапора та гімну цих країн в офіційних турнірах".

"Треба підтримати Україну!"

Київський гросмейстер Кірілл Шевченко звернувся до шахової спільноти:

Ми всі повинні підтримати Україну в темний період – словами, моральним духом і фінансами! Україна переможе! – написав Шевченко.

І додав: "Ці фото зроблені в Києві, приблизно за 500 метрів від мого дому".

Шевченко окремо звернувся до американського гросмейстера Хікару Накамури як до "найпопулярнішого у світі шахового стрімера". Українець запропонував колезі провести стрім щодо нападу Росії на Україну.

Накамура вже відгукнувся на пропозицію Шевченка. Разом зі ще двома шахістами він проведе благодійний стрім для допомоги Україні 1 березня, коли повернеться додому. Також американець припустив, що Сергій Карякін "стане персоною нон-грата на міжнародних шахових турнірах".

"Пишаюся, що я – українець!"

Втім, більшість шахістів – все ж не такі манкурти як Карякін.

Так, відомий американський гросмейстер Олександр Онищук, який, як і Карякін, народився і виріс у Криму, а нині живе у США, заявив:

Сьогодні, як ніколи в житті, пишаюся, що я – українець. Великою ціною, але ми точно переможемо. Слава Україні!

А це німецький гросмейстер Георг Майєр про Карякіна:

Ганьба #1 у шаховому світі. Російська хвойда справляє свої "маленькі потреби" на могили своїх колишніх співвітчизників.

"Зупиніть війну!"

Засудили напад на Україну навіть багато російських шахістів. Вони супроводили свої пости хештегом #нівійні.

Олександр Мотильов, тренер збірної РФ, підписав широко поширене звернення росіян, у якому є, зокрема, такі слова: "Війна Росії проти України – це ганьба. Це наша ганьба, але, на жаль, нести відповідальність за неї доведеться ще й нашим дітям, поколінням зовсім юних і ще не народжених росіян. Ми не хочемо, щоб наші діти жили в країні-агресорі, щоб вони соромилися того, що їхня армія напала на сусідню незалежну державу. Ми закликаємо всіх громадян Росії сказати ні цій війні. Ми не віримо в те, що незалежна Україна становить загрозу Росії чи будь-якій іншій державі. Ми не віримо у заяви Путіна про те, що український народ перебуває під владою "нацистів" і потребує того, щоб його "звільняли". Ми вимагаємо припинити цю війну!"

Микита Вітюгов, гравець збірної Росії: "Неможливо повірити. У 2022 році в Європі люди гинуть на війні, ламаються долі десятків мільйонів. Жах... Не можна захищатись на чужій території. Росіяни та українці – брати, а не вороги. Зупиніть війну".

Аліна Кашлинська:

Мені соромно за країну-агресора, в якій я народилася. Біль і безсилля. Зупиніть війну.

Також з антивоєнними постами виступили інші відомі російські шахісти і шахістки – Олександра Костенюк, Ян Непомнящий, Даніїл Дубов, Дмитро Андрєйкін, Микита Вітюгов, Петро Свідлер, Олександр Галкін та багато інших…

Зверніть увагу! Пишаюся, що я українець, – Усик зі сльозами на очах звернувся до росіян

"Об нас не можна витирати ноги!"

Деякі шахісти не лише засудили Росію на словах, але й допомагають Україні фінансово.

Так, Шахова федерація США і Фонд Каспарова збирають пожертви тут.

А грузинські шахісти Баадур і Беглар Джобава закликали всіх небайдужих перерахувати хоча б символічну суму сюди:

Paypal: tobikuegel@gmx.de

Tobias Kuegel

або

Банківські реквізити для перерахунку в USD

Мова не про сотні тисяч доларів... Мова про символізм, – повідомили брати Джобава. – Щоб українці побачили і відчули, як шахова спільнота, особливо російська, їх підтримує, що ми не байдужі люди і не пустослови у соціальних мережах. Сума не має значення. Головне, щоб у цьому списку було якнайбільше людей. Давайте покажемо, що об нас не можна витирати ноги!