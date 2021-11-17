Героические действия Бущана помогли сборной Украины прервать две неудачные серии

Сборная Украины по футболу наконец-то прервала неутешительную серию. Впервые за 12 поединков украинская сборная сохранила свои ворота нетронутыми.

Команда Александра Петракова сумела завершить поединок отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины без пропущенных председателей.

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Украинцы впервые не пропустили в отборе Мундиаль в Катаре. Благодарить следует голкиперу Динамо Георгию Бущану, который трижды серьезно выручил команду в игре против боснийцев.

Сборная Украины положила конец двум сериям

Неудачная серия Украины началась на Евро-2020 в матче против Нидерландов. Тогда наша команда проиграла нидерландцам со счётом 3:2.

После той игры "сине-желтые" пропускали еще в 10 подряд матчах. За 11 поединков сборная Украины пропустила 16 голов.

Также сборная Украины прервала серию в официальных матчах. Украина пропускала голы 13 подряд официальных матчей.

Серия длилась более года: до этого "сине-желтые" не пропускали 13 октября 2020 года, обыграв Испанию (1:0).

. Сборная Украины вышла в раунд плей-офф отбора на ЧМ-2022. Потенциальные соперники в полуфинале – Италия, Португалия, Швеция, Шотландия, Уэльс.