Команда Олександра Петракова зуміла завершити поєдинок відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини без пропущених голів.

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Українці вперше не пропустили у відборі на Мундіаль у Катарі. Завдячувати слід голкіперу Динамо Георгію Бущану, який тричі серйозно виручив команду в грі проти боснійців.

Збірна України поклала кінець двом серіям

Невдала серія України розпочалася на Євро-2020 у матчі проти Нідерландів. Тоді наша команда програла нідерландцям з рахунком 3:2.

Після тієї гри "синьо-жовті" пропускали ще в 10-и поспіль матчах. За 11 поєдинків збірна України пропустила аж 16 голів.

Також збірна України перервала серію в офіційних матчах. Україна пропускала голи 13-и поспіль офіційних матчів.

Серія тривала понад рік: до того "синьо-жовті" не пропускали 13-го жовтня 2020 року, обігравши Іспанію (1:0).

До уваги. Збірна України вийшла у раунд плей-офф відбору на ЧС-2022. Потенційні суперники у півфіналі – Італія, Португалія, Швеція, Шотландія, Уельс.