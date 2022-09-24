Удар пяткой с острого угла: как Германия пропустила гол от Венгрии и проиграла – видео

Сборная Германии по футболу на своем поле уступила Венгрии в матче Лиги наций. Всё решил единственный гол еще в первом тайме.

После четырех туров именно сборная Венгрии стала лидером квартета, где ее соперниками являются сборные Германии, Италии и Англии. Две последние – финалисты Евро-2020. Поэтому именно венграм отводили роль аутсайдера, но оказалось, что за тур до конца розыгрыша, именно эта команда – едва ли не главный претендент на победу.

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Очередной шаг к победе в группе сборная Венгрии совершила в матче против Германии на ее поле в Ляйпциге. Венгры победили благодаря единственному голу, забитому в первом тайме.

Команда получила право на угловой, и Собослай совершил навес на ближнюю штангу. А уж там Салай, сумевший избавиться от опеки Мюллера, в касание пятой, находясь спиной к воротам, отправил мяч под дальнюю штангу. Голкипер тер Штеген на удар не среагировал, и так счет в матче был открыт.

Видео гола в ворота Германии

Венгрия за пять матчей набрала десять очков. Команда одержала три победы (дважды над Англией и в этой игре против Германии) и еще раз сыграла вничью. Единственное поражение – в матче против Италии. И именно с итальянцами венгры сыграют 26 сентября в Будапеште. В этом матче и определится, кто станет победителем группы. Сборной Венгрии будет достаточно не проиграть.