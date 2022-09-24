Після чотирьох турів саме збірна Угорщини неочікувано стала лідером квартету, де її суперниками є збірні Німеччини, Італії та Англії. Дві останні – фіналісти Євро-2020. Тож саме угорцям відводили роль аутсайдера, але виявилося що за тур до кінця розіграшу, саме ця команда – чи не головний претендент на перемогу.

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Черговий крок до перемоги в групі збірна Угорщини зробила у матчі проти Німеччини на її полі в Ляйпцигу. Угорці перемогли завдяки єдиному голу, який було забито в першому таймі.

Команда отримала право на кутовий, і Собослай зробив навіс на ближню штангу. А вже там Салай, який зумів позбутися опіки Мюллера, в дотик п'ятою, перебуваючи спиною до воріт, відправив м'яч під дальню штангу. Голкіпер тер Штеген на удар не зреагував, і так рахунок у матчі було відкрито.

Відео голу у ворота Німеччини

Угорщина за п'ять матчів набрала десять очок. Команда здобула три перемоги (двічі над Англією та в цій грі проти Німеччини) і ще одного разу зіграла внічию. Єдина поразка – у матчі проти Італії. І саме з італійцями угорці зіграють 26 вересня в Будапешті. В цьому матчі й визначиться, хто стане переможцем групи. Збірній Угорщини буде достатньо не програти.