Статистка протистояння Німеччина – Угорщина

Востаннє команди зустрічалися у товариському матчі у червні 2016 року. Автогол Адама Ланга і м'яч Томаса Мюллера принесли Німеччині перемогу 2:0.

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Та перемога стала для німців третьою в останніх чотирьох матчах проти угорців. Єдиної поразки (0:2) на цьому відрізку збірна Німеччини зазнала в товариському матчі у червні 2004 року.

До перемоги з рахунком 5:2 в товариській зустрічі в Будапешті у серпні 2001 року Німеччина (ФРН) не могла виграти в п'яти матчах проти Угорщини – 4 нічиї та 1 поразка.

Це буде перший офіційний матч команд після фіналу чемпіонату світу-1954, де збірна ФРН перемогла 3:2.

Які шанси команд вийти у плей-офф

Німеччина вийде в 1/8 фіналу, якщо не програє. Німеччина посяде перше місце в групі, якщо переможе, а Франція втратить очки. Німеччина посяде третє місце, якщо зіграє внічию, а Франція програє, або якщо поступиться разом з Португалією.

Угорщина вийде в 1/8 фіналу, якщо переможе. Якщо угорці переможуть, а Франція програє, доля другого місця буде вирішуватися за різницею забитих і пропущених м'ячів. Угорщина посяде третє місце, якщо переможе, а паралельний матч завершиться нічиєю.

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Збірна Німеччини прийме Угорщину в рідному Мюнхені. Тому букмекери впевнені у перемозі команди Йоахіма Льова. Звитягу "маншафт" букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,21.

Втім, Угорщину аж ніяк не варто списувати з рахунків. Підопічні Марко Россі ледь не зупинили чинних чемпіонів португальців та відібрали очки у чемпіонів світу французів.

Тому матч з Угорщиною для Німеччини точно не буде легкою прогулянкою, зважаючи ще й на те, що на кону буде плей-офф. Звитягу Угорщини оцінюють коефіцієнтом 14, коли на нічию в грі букмекери дають коефіцієнт 7,50.

Німеччина та Угорщина не можуть похвалитися ідеальною грою в обороні. Обидві команди пропустили в попередніх матчах на Євро. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,14 на тотал голів у матчі більше 3.5.

Хто заб'є гол

Каай Хаверц – коефіцієнт 2,20

Ілкай Гюндоган – коефіцієнт 2,70

Янош Хан – коефіцієнт 6

Адам Салаї – коефіцієнт 5,50

Поєдинок Німеччина – Угорщина відбудеться 23 червня у Мюнхені на "Альянц Арені". Початок гри о 22:00.