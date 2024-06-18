Вторая игра хозяев Евро-2024: где смотреть матч Германия – Венгрия

В среду, 19 июня, начинаются матчи второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. В одном из них встретятся сборные Германии и Венгрии.

Поединок состоится в Штутгарте на "MHPArena". Стартовый свисток прозвучит в 19:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Германия – Венгрия

Первый тур подарил командам совершенно разные эмоции. Немцы деклассировали Шотландию со счетом 5:1, а Венгрия уступила Швейцарии (1:3).

Это будет уже 38-я очная встреча между этими сборными. Сейчас минимальное преимущество в истории личных противостояний имеет Бундестим – 13 побед против 12 у венгров, а также 12 раз была зафиксирована ничья.

За попыткой команды Марко Росси полностью восстановить паритет в поединках между сборными Германии и Венгрии можно будет понаблюдать на медиаплатформе MEGOGO. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

. Сайт 24 Канала проведет текстовую трансляцию встречи. После ее финального свистка также будет опубликован обзор матча.

Отметим, что также официальным транслятором Евро-2024 по футболу является Суспільне. Впрочем, на его местных каналах будут показывать не все матчи, а лишь часть. Поединок Германия – Венгрия, к сожалению, не попал в список 22-х.

Напомним, что другой поединок группы A также состоится 19 июня. Шотландия и Швейцария сыграют между собой в Кельне, стартовый свисток прозвучит в 22:00.