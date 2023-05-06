Историческая встреча: стало известно время начала матча Германия – Украина

В июне сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии. УАФ обнародовал время начала встречи против именитого соперника.

Поединок Украина – Германия состоится 12 июня в 18.00 по местному и в 19.00 по киевскому времени в Бремене на стадионе "Везерштадион". Матч будет носить исторический характер, ведь встреча против "сине-желтых" будет для "Бундестим" 1000-й в истории сборной Германии.

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Когда и где состоится товарищеская встреча

Поединок будет благотворительным, чтобы собранные деньги, которые будут перечислены в фонд DFB.

Также со временем УАФ обнародовала инструкцию по приобретению билетов на поединок.

Следует отметить, что этот товарищеский и благотворительный матч сборная Украины по футболу проведет перед поединками квалификации на Евро-2024. Через четыре дня после встречи с Германией "сине-желтые" сыграют уже против Северной Македонии на выезде в Скопье (16 июня).

Напомним, что украинская сборная уже начала отбор на чемпионат Европы-2024. Команда Руслана Ротаня проиграла на "Уэмбли" Англии 2:0. Голы в ворота Анатолия Трубина забивали Букайо Сака и Гарри Кейн.