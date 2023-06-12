Пошил в дураках всю защиту "Бундестима": видео гола Цыганкова в ворота Германии

Сборная Украины не сникла после пропущенного гола в дебюте матча. Вингер Жироны Виктор Цыганков восстановил паритет во встрече.

Стартовый штурм позволил сборной Германии уже на 7-й минуте выйти вперед в товарищеском матче с Украиной. Однако "сине-желтые" довольно быстро сумели отыграться, пишет 24 Канал.

По теме Германия – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча сборных

На 19-й минуте встречи Виктор Цыганков получил пас от экс-одноклубника Александра Тимчика, убежал от защитников Германии и пробил мимо голкипера Кевина Траппа. Арбитру встречи с помощью системы VAR убедился, что вингер Жироны избежал офсайда и засчитал гол. 1:1 – подопечные Реброва сравняли счет.

Видео гола Цыганкова

Напомним, что Виктор Цыганков дебютировал в составе киевского Динамо во время тренерства Сергея Реброва. Кстати, это 9-й гол Виктора в сине-желтой футболке.