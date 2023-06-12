Стартовий штурм дозволив збірній Німеччини вже на 7-й хвилині вийти вперед у товариському матчі з Україною. Проте "синьо-жовті" досить швидко зуміли відігратися, пише 24 Канал.

До теми Німеччина – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу збірних

На 19-й хвилині зустрічі Віктор Циганков отримав пас від ексодноклубника Олександра Тимчика, втік від захисників Німеччини та пробив повз голкіпера Кевіна Траппа. Арбітру зустрічі за допомогою системи VAR пересвідчився, що вінгер Жирони уникнув офсайду та зарахував гол. 1:1 – підопічні Реброва зрівняли рахунок.

Відео голу Циганкова

Нагадаємо, що Віктор Циганков дебютував у складі київського Динамо під час тренерства Сергія Реброва. До речі, це 9-й гол Віктора у "синьо-жовтій футболці.