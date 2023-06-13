Два льва на поле: Трубин и Мудрик поблагодарили фанатов за поддержку в игре против Германии

Сборная Украины по футболу провела товарищескую игру против Германии. После поединка украинские футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку.

Национальные команды устроили результативную перестрелку в благотворительном матче в Бремене. Сначала Фуллькруг размочил нули на табло, выведя "бундестим" вперед 1:0. Однако до перерыва украинцы забили дважды. Сначала Цыганков сравнил цифры на табло, а уже потом автоголом в свои ворота отличился Рюдигер.

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Обратились к болельщикам

Хотя сначала гол записали на Мудрика, но именно после рикошета от защитника мадридского Реала залетел в сетку ворот хозяев. После отдыха "сине-желтые" увеличили свое преимущество. Дубль оформил Цыганков после того, как Довбик не пожалел передачи для Виктора.

Преимущество Украины 1:3 продержалось до 83-й минуты, когда Гаверц снизил преимущество гостей до минимума 2:3. Уже на первой компенсированной к матчу минуте Киммих реализовал пенальти, хотя Трубин угадал направление удара.

Финальный свисток зафиксировал боевую мировую в Бремене – 3:3.

После матча футболисты сборной Украины обратились к своим болельщикам, поблагодарив их за поддержку. Сделали это Анатолий Трубин и Михаил Мудрик.

Вратарь Шахтера коротко подписал фотографию из раздевалки нашей сборной после поединка.

Благодарю всех за поддержку. Продолжаем работать,

– написал Трубин.



Мудрик и Трубин поблагодарят за поддержку / Фото с инстаграмма голкипера

Отметим, что Трубин провел весь матч. Мудрик был заменен на 78-й минуте. Вместо Михаила на поле появился Александр Пихаленок.

Впереди команды Сергея Реброва, для которого этот матч против Германии был дебютным, два матча отбора на Евро-2024. Уже 16 июня наша сборная сыграет против Северной Македонии, а уже 19 июня встретится с Мальтой.