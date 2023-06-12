Германия – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча сборных

Сборные Украины и Германии в понедельник, 12 июня, проведут товарищеский матч. Онлайн-трансляция матча Германия – Украина доступна на сайте 24 Канала.

Сборная Украины в июне проведет два матча отбора на Евро-2024. Перед этими матчами наша команда также сыграет товарищеский матч против сборной Германии, которая пропускает этот отбор, ведь хозяйка турнира.

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Матч Германия – Украина состоится в Бремене. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Это будет 1000-й матч в истории сборной Германии. И они решили сделать его благотворительным.

Трансляция матча Германия – Украина будет доступна в эфире местных телеканалах Суспильного (Суспильне Киев, Суспильнее Львов, Суспильне Днепр и т.д.). Однако эта трансляция будет доступна только в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. Эксклюзивно в интернете трансляцию можно будет смотреть на медиасервисе Megogo.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Украина. Она будет доступна в этой новости.