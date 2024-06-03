В понедельник, 3 июня, состоится первый контрольный матч. В нем "сине-желтые" в Нюрнберге сыграют с Германией.

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Пресс-конференция Реброва перед матчем с немцами

Накануне поединка состоялась предматчевая пресс-конференция. Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от игры и оценил будущего соперника.

Немецкая сборная имеет нового тренера. По моему мнению, команда стала более дисциплинированной, имеет хороших исполнителей и в защите, и в атаке. По сравнению с нашим прошлым матчем Германия прибавила, показывает результат. К сожалению, она не сможет использовать игроков из Реала и дортмундской Боруссии. Однако у немцев есть широкий выбор игроков на каждую позицию,

– сказал Ребров.

После этого Сергей Станиславович высказался о целях сборной Украины на чемпионате Европы-2024. Он заявил, что надо двигаться от матча к матчу и выразил уверенность в своих подопечных:

"Мы очень рады представлять Украину на таком турнире. Все смогут увидеть наш флаг на Евро. Украина стремится присоединиться к европейской семье, поэтому важно быть здесь вместе с лучшими командами континента.

Надо сконцентрироваться на каждой игре. У нас хороший баланс между молодыми и опытными игроками. У нас первая игра на Евро – с Румынией, мы должны сосредоточиться на подготовке к ней, а дальше посмотрим".

Справка. Матч Германия – Украина начнется в 21:45. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция.

Отметим, что Украина встречалась с Германией 9 раз в своей истории – 5 побед одержала Бундестим и в 4-х матчах была зафиксирована ничья.