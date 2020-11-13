Уже в субботу, 14 ноября, сборная Германии сыграет матч 5-го тура Лиги наций против Украины. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Германия – Украина: прогноз

С тактической точки зрения по турнирной таблице, то у обеих сборных одинаковые шансы. Германия находится на 2-й позиции, а вот Украина располагается сразу за их "спиной" – 3-я. У обеих команд в активе по 6 очков пишет 24 канал.

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Лидирует в группе испанская сборная, поэтому чтобы догнать ее, подопечным Клоппа нужна только победа в противостоянии с украинцами. Победа даст возможность не только приблизиться к 1-му месту, но и оторваться от Украины. Подопечные Шевченко ведь тоже рассчитывают исключительно на успех. Ей в "спину" уже дышит неуступчивая Швейцария, с которой Украина померяется силами в последнем туре группы.

В прошлом матче Германия минимально переиграла украинцев 1:2. В том противостоянии единственный гол за Украину забил Руслан Малиновский, который и сократил счет до одного мяча.

Перед поединком обе сборные провели по одному товарищескому поединку, но результаты были кардинально разные. Германия дома минимально переиграла Чехию 1:0. А вот футболисты из Украины неожиданно уступили Польше на их поле 2:0.

Матч 5-го тура Лиги наций Германия – Украина состоится 14 ноября в 21:45

Что прогнозируют на интересный матч букмекеры Marathonbet

Украина выглядит явным аутсайдером в этом матче. Букмекеры отдают колоссальное преимущество Германии, коанда которой будет хозяйкой матча – 1,31. А вот в успех украинской команды они не слишком верят и отдают на победу Украины лишь коэффициент 9,00. Ничья в этой встрече тоже мало вероятна – 5,70.

Специалисты прогнозируют, что матч завершится довольно уверенной и "сухой" победой хозяев 2:0. Именно на такой счет стоит коэффициент 7,30. Хотя бы на минимальную победу Украины 1:0 эксперты уже поставили огромный коэффициент 28,00.

Хотя преимущество по счету матча явно в сторону немецкой команды, но в гол украинцев эксперты верят чуть больше. Вероятно, что первый гол в матче болельщики у экранов смартфонов увидят в исполнении Германии – 1,31. Результативный удар подопечных Шевченко они оценили в 3,92.

Показатель победа хозяев и "тотал матча меньше 2,5" стоит коэффициент 4,45. А вот на эту же сборную, но уже "тотал матча больше 2,5" – 1,76.