Вже у суботу, 14 листопада, збірна Німеччини зіграє матч 5-го туру Ліги націй проти України. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Німеччина – Україна: прогноз

З тактичної точки зору щодо турнірної таблиці, то обидві збірні мають однакові шанси. Німеччина перебуває на 2-й позиції, а от Україна розташовується відразу за їх "спиною" – 3-тя. Обидві команди мають у своєму доробку по 6 очок пише 24 канал.

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Лідирує у групі іспанська збірна, тому щоб наздогнати її підопічним Клоппа потрібна лише перемога у протистоянні з українцями. Звитяга дасть зможу не лише наблизитись до 1-го місця, а й відірватись від України. Підопічні Шевченка ж теж розраховують виключно на успіх. Їй у "спину" вже дихає непоступлива Швейцарія, із якого Україна поміряється силами в останньому турі групи.

У минулому матчі Німеччина мінімально переграла українців 1:2. У тому протистоянні єдиний гол за Україну забив Руслан Маліновський, який і скоротив рахунок до одного м'яча.

Перед поєдинком обидві збірні провели по одному товариському поєдинку, але результати були кардинально різні. Німеччина вдома мінімально переграла Чехію 1:0. А от футболісти з України несподівано поступились Польщі на їх полі 2:0.

Матч 5-го туру Ліги націй Німеччина – Україна відбудеться 14 листопада о 21:45

Що прогнозують на цікавий матч букмекери Marathonbet

Україна виглядає явним аутсайдером у цьому матчі. Букмекери віддають колосальну перевагу Німеччині, які будуть господарями матчу – 1,31. А от в успіх української команди вони не надто вірять та віддають на перемогу України лише коефіцієнт 9,00. Нічия у цій зустрічі теж мало ймовірна – 5,70.

Спеціалісти прогнозують, що мат завершиться досить таки впевненою та "сухою" перемогою господарів 2:0. Саме на такий рахунок стоїть коефіцієнт 7,30. Бодай на мінімальну перемогу України 0:1 експерти вже поставили величезний коефіцієнт 28,00.

Хоча перевага щодо рахунку матчу виглядає явною в одному сторону німецької команди, то у гол українців експерти вірять трохи більше. Ймовірно, що перший гол у матчі вболівальники біля екранів смартфонів побачать у виконанні Німеччини – 1,31. Результативний удар підопічних Шевченка вони оцінили у 3,92.

Показник перемога господарів та "тотал матчу менше 2,5" стоїть коефіцієнт 4,45. А от на цю ж збірну, але вже "тотал матчу більше 2,5" – 1,76.