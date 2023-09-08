Молодежная сборная Украины по футболу начинает новый цикл. В июне команда U21 удачно выступила на Евро-2023, добравшись до полуфинала и получив путевку на Олимпийские игры-2024, пишет 24 канал.

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Обновленная сборная

Впрочем, теперь молодежка будет существенно обновлена. На новый отбор допускаются только игроки 2002 года или позже, поэтому этой команде уже не помогут:

Анатолий Трубин

Михаил Мудрик

Даниил Сикан

Артём Бондаренко

Максим Таловеров

Алексей Кащук

Александр Сирота

Алексей Сыч

Ростислав Лях

Иван Желизко

Также у команды появился новый тренер, вместо Руслана Ротаня руководить сборной будет испанец Унаи Мельгоса. Коуч входил в штаб Сергея Реброва на матчи национальной сборной в июне, но теперь получил самостоятельную работу.

Первый матч для Мельгосы станет общительным. Сегодня, 8 сентября, Украина будет противостоять сверстникам из Германии в Саарбрюкене. На Евро-2023 Бундестим провалился, взяв всего один балл в группе с Англией, Израилем и Чехией.

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При этом букмекеры считают именно немцев фаворитами в спарринге. Коэффициент на их триумф составляет 1,56, тогда как на подопечных Мельгосы – 5,40. Ничья же оценивается в 4,05. Начало игры – в 19:15 по киевскому времени.

Матч станет подготовкой к старту квалификации на молодежное Евро-2025. Уже 12 сентября Украина будет противостоять Северной Ирландии. Кроме "зеленых" нашими соперниками по группе станут Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

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