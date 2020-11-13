В субботу, 14 ноября, сборные Германии и Украины сыграют матч Лиги наций. Он будет доступен к просмотру в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Матч между сборными Германии и Украины состоится в Лейпциге. И начнется в 21:45 по киевскому времени.

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В Украине матч покажут два телеканала. Речь идет о ТРК "Украина" и " Футбол 1". Прямая трансляция на обоих каналах начнется в 21:35.

Смотреть онлайн матч Германия – Украина можно на нескольких платформах вполне легально. Трансляцию матчей национальной сборной Украины проводит Oll.tv. Каналы "Футбол 1/2/3" также доступны для абонентов "Воли". Их можно смотреть и в приложениях от мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell.

Доступной должна быть трансляция матча Германия – Украина и для подписчиков Megogo. Этот матч можно будет смотреть во время просмотра ТРК "Украина".